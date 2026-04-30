ラッパー・ちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族との暮らしぶりについて語った。2024年に韓国のラッパーでアーティスト「ASHISLAND」との結婚と第1子妊娠を発表、同年11月に長女を出産したちゃんみな。「かわいい、ホントかわいい」という長女と、出産後に初めて対面した際、それまでの「いつ死んでもいい」という思いから、「この子のためにまだ死ねない」と心境が