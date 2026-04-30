ラッパー・ちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族との暮らしぶりについて語った。

2024年に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と第1子妊娠を発表、同年11月に長女を出産したちゃんみな。「かわいい、ホントかわいい」という長女と、出産後に初めて対面した際、それまでの「いつ死んでもいい」という思いから、「この子のためにまだ死ねない」と心境が変化したという。

仕事との両立については「妊娠前から両親と一緒に住んでるので、手伝ってもらいながら」といい、「（長女が）もう少しで2歳なので、自分の仕事をちょっとずつ減らして、子供との時間を作っていこうって」と打ち明けた。

そして夫の人柄を聞かれると「物静かな人」とちゃんみな。「ホントに、いるのかいないのか分からないぐらいしゃべらない」と明かしたが、「賢い人ですね」との言葉に、司会の黒柳徹子は「いいね、一番いい。あなたにとって」とポロリ。「何ですか、“あなたにとって”って」と笑うちゃんみなに、黒柳は「いい人がいましたね」と笑顔を見せていた。