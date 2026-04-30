◆米男子プロバスケットリーグＮＢＡプレーオフカンファレンス１回戦第５戦（２９日）レイカーズ９３ー９９ロケッツレギュラーシーズン西地区４位のレイカーズは本拠地で同５位のロケッツと対戦、９３ー９９で惜敗した。対戦成績は３勝２敗となった。けがで欠場が続いていた主力のオースティン・リーブスが２日のサンダー戦以来、約１か月ぶりに復帰。ＰＯ初戦ながらチーム２位の２２得点を挙げた。八村塁は１２得点をマー