［エンタ月評］桧山珠美（コラムニスト）ＴＢＳの火曜ドラマは、なぜこんなにも刺さるのだろう。「逃げるは恥だが役に立つ」を筆頭に、「私の家政夫ナギサさん」「わたし、定時で帰ります。」「西園寺さんは家事をしない」「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」――。思い返せばどれも心に残る作品ばかりだ。これらのドラマは、女性の“生きづらさ”にそっと光を当て、胸の奥にくすぶるモ