毎年新作が出るドライバー。同じメーカーからも複数のドライバーが発売され、どれを選べばいいのか？ と悩むゴルファーも多いはず。そこでALBA Netでは、昨年好評だった“ロボット試打企画”を今年も実施。。今回はゴルフロボットを開発する株式会社ミヤマエが提供するロボットのレンタルサービスを利用して実施。より人間に近いスイングを再現できる最新ロボット『ロボ-10』を使用し、開発者の方が我々の要望に合わせてロボットを