秋田朝日放送 冠水対策の工事で通行規制が行われていた秋田中央道路トンネルは、５月１１日の夜まで一旦解除となります。 秋田市中心部を東西に結ぶ秋田中央道路トンネルは、４月６日から冠水対策の工事に伴い通行規制が行われていました。夜間の通行止めや日中の片側一方通行の通行規制は２９日朝に一旦解除となりました。 ５月１１日から通行規制は再び行われ、７月２０日までの間、実施されます。全面通行止めとなる