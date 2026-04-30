仕事の能力は同じでも、評価される人と、されない人がいる。違いは何か。マナー講師の松原奈緒美さんは「どれだけ仕事ができても、コミュニケーションが不足していると正当に評価されないことがある。例えば、依頼されたタスクの完了後。たった一言があるかないかで印象は大きく変わる」という――。※本稿は、松原奈緒美『信頼される人がやっている ビジネス基本のふるまい事典』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです