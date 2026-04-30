【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は２９日、電話会談した。露大統領府の発表によると、プーチン氏は、ウクライナ情勢を巡り、５月９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせ、一時停戦する用意があると表明した。露側によると、電話会談はプーチン氏の要請で、１時間半以上行われた。トランプ氏は会談後、ホワイトハウスで記者団に、自身も一時停戦を提案したと明らかにした。米国は、