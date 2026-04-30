旦那さんとは、結婚当初はアツアツで仲がよかったでしょう。しかし時間が経過するにつれて関係が冷めてしまうこともあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、同じような状況のようです。こんな投稿がありました。『旦那と仲がいい人が羨ましい。これは本音。同じような気持ちになっている人はいるかな？』投稿者さんは旦那さんとの仲があまりよくないようです。そのため仲よくしている夫婦を見ると羨ましいと感じて