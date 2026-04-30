＜夫婦円満の秘訣は？＞旦那さんと仲がいい人が羨ましい。なぜ仲よくできるの？
旦那さんとは、結婚当初はアツアツで仲がよかったでしょう。しかし時間が経過するにつれて関係が冷めてしまうこともあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、同じような状況のようです。こんな投稿がありました。
『旦那と仲がいい人が羨ましい。これは本音。同じような気持ちになっている人はいるかな？』
投稿者さんは旦那さんとの仲があまりよくないようです。そのため仲よくしている夫婦を見ると羨ましいと感じてしまっています。夫婦が仲よくしていれば家庭内の雰囲気も明るく、悩みがあっても相談しやすいのでしょう。他のママたちも投稿者さんと同じような気持ちになることがあるようです。
『わかる。親友にも戦友にもならない旦那。よその旦那を見るたび虚しくなる』
『ちゃんとした旦那さんと結婚できた人が羨ましい』
子育てや家のなかのことで旦那さんに頼れないとなれば、ママは1人で対応することになってしまいます。夫婦になった以上は協力していきたいと思うものの、それができないと辛い生活になってしまいますね。妻や子どもたちのことをしっかりと考えてくれるような旦那さんが羨ましいという声もあります。また仲がいい夫婦を見ると奥さんが愛されているとも思えるのでしょう。そのような光景がママたちを虚しくさせたり、羨ましいと思わせたりするようです。
夫婦仲は人生において重要かも
『結婚相手が人生で1番大事だと思う。旦那と仲がよければ、だいたいの人生の荒波は乗り越えていける気がする。旦那と協力したり悩みを分かちあったりしたら全然違うと思うし』
改めて旦那さんの存在を考える機会はあまりないのかもしれません。でも実は旦那さんがいることで助かっている部分も大きいのでしょう。旦那さんとの関係が良好ならば、子どもや家庭で悩みがあっても相談ができ、2人で解決方法を考えられますね。日常生活にはトラブルもありますから、それを乗り越えていくには旦那さんの力も必要なのでしょう。夫婦仲がよいことが、ママにとってとても強い武器になることもあるようです。
時間が経過したり状況が変化したりすれば夫婦仲がよくなるかも
『うちも夫婦仲が悪かった頃は、投稿者さんと同じような気持ちになっていた。子育てが終わったら仲よくなった。私が苛立っていただけだったみたい。年を重ねたり状況が変わったりすれば、仲よくなれるかもしれないよ』
『今は仲がいいけれど、ズレている時期が長かった。私が構って欲しいときに旦那は外で飲み歩いて。旦那が子育てに必死になっている私にドン引きしていたのも肌で感じていた。その頃の虚しさといったら。今はその辛い時期は抜けた』
過去に旦那さんとの仲がギクシャクしていたママもいます。子育てのストレスなどでママがイライラしていたため、旦那さんも近づくのを避けていたそう。でもそのような時期が過ぎれば、夫婦仲はよくなったとのことです。旦那さん側の気持ちや状況も変化してきますから、お互いに気持ちに余裕ができてくると、歩み寄れるのかもしれません。
仲がいい夫婦はお互いに努力している
『仲がいいけれど、仲よくしようと日々努力しているからだよ。全く別の人間が一緒に暮らすのに、努力せず仲よくいられるなんてできないと思うわ。仲よくなりたいなら、そういう行動をとりなよ』
『優しくしたら優しくしてくれない？ 思いやりと感謝だよ』
もともと夫婦は赤の他人です。育った環境も違う2人が同じ空間で生活し、しかも仲よく暮らすためには努力も必要になるのでしょう。旦那さんにも嫌な面はあるでしょうが、それを強く指摘したり責めたりせずに、大目に見ることもあるのかもしれません。そして旦那さんに感謝して優しく接すれば、その気持ちが旦那さんに伝わり、旦那さんもママに優しさを持って接してくれるのではないでしょうか。
夫婦仲は、何もせずにいて良好になるようなものではないのかもしれませんね。お互いに思いやりの気持ちがあるからこそ、関係はよくなりお互いを大切な人だと思えるのでしょう。