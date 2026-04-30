【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド） 【映像】注目を集めた長身美女レフェリー（寄り、正面全身）世界最高峰の攻防が繰り広げられたリング上で、意外にもファンの視線を釘付けにしたのは異色の経歴を持つ長身で金髪の美女レフェリー。その華やかなルックスとスタイルに「ギャルレフェリー」「めっちゃ美人レフェリー」などファンから驚きの声が上がった。 この日、熱視線を浴びたのは2024年10月