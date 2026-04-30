【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）

【映像】注目を集めた長身美女レフェリー（寄り、正面全身）

世界最高峰の攻防が繰り広げられたリング上で、意外にもファンの視線を釘付けにしたのは異色の経歴を持つ長身で金髪の美女レフェリー。その華やかなルックスとスタイルに「ギャルレフェリー」「めっちゃ美人レフェリー」などファンから驚きの声が上がった。

この日、熱視線を浴びたのは2024年10月にWWEと契約を交わした新進気鋭の女性レフェリー、ヴィッキー・デリコだ。 2024年にNXTでレフェリーデビューを飾ると、その類まれな存在感からわずかな期間でメインロースターへ。WWEでも数少ない女性レフェリーの一人として、ジェシカ・カーらに続く活躍が期待されている。

ヴィッキーが注目される理由は、その美貌だけではない。彼女は元ボクサー、元チアリーダーという異色の経歴を持つアスリートでもあるのだ。WWE入り前には、アマチュアボクシングで活躍。さらにレフェリー転身後にも、ボディビルの大会に出場するなど、多方面で活躍している。

ベッキー・リンチが保持する女子インターコンチネンタル王座にイヨ・スカイが挑んだオープンチャレンジを堂々と裁ききったヴィッキーに対し、ファンからは「めっちゃ美人レフェリー」「ギャルレフェリー！」「ヴィッキーかわいい」といった絶賛のコメントが殺到。さらに、彼女のキャリアを知るファンからは「NXTのレフリーやん」「ギャルレフリーも昇格？」「レフェリーかわいい」などの反応も寄せられていた。（ABEMA／WWE『RAW』）