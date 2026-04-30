「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中の母の日ギフト、ケーキのような華やかさを楽しむことができる鉢植え「キャンドルケーキ／ミニーマウス」を紹介します☆ 【母の日ギフト2026】イイハナ・ドットコム ディズニー「