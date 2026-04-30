長期金利の上昇で保険の予定利率も上がり、変動型の「増える保険」が宣伝されている。74歳FPの浦上登さんは「保険というだけで安心し、退職金をまとめて預ける人もいるようだが、その前に検討すべき投資方法がある」という――。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／byryo■資産運用保険の売り込みが活発2025年ぐらいから金利が上がり、保険の予定利率も上がってきたこともあり、退職金を狙った保険