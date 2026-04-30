サッカーＪ１・Ｃ大阪はこのほど、２０１９年から継続している読書推進プロジェクトについて、今年も実施することを発表した。同クラブの発表資料によると、「大阪市立図書館、堺市教育委員会と連携し、大阪市・堺市の小学生を対象に、読書を通じて子どもたちの知識や読解力、豊かな感性を育むことを目的としたプロジェクト」と紹介。２０２６年度も大阪市で約１２万人の小学生に「読書手帳」、堺市では約４万人に「読書チャレ