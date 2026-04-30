Ｊ１・Ｃ大阪、今年も「読書推進プロジェクト」実施　大阪市＆堺市の小学生約１６万人に読書ツールをプレゼント

サッカーＪ１・Ｃ大阪はこのほど、２０１９年から継続している読書推進プロジェクトについて、今年も実施することを発表した。

同クラブの発表資料によると、「大阪市立図書館、堺市教育委員会と連携し、大阪市・堺市の小学生を対象に、読書を通じて子どもたちの知識や読解力、豊かな感性を育むことを目的としたプロジェクト」と紹介。２０２６年度も大阪市で約１２万人の小学生に「読書手帳」、堺市では約４万人に「読書チャレンジ」リーフレットを配布する。

今プロジェクトは選手らによるオススメ書籍の紹介や、読書を記録できる仕組みを通じて、子どもたちの主体的な読書活動を後押しする。元日本代表のＣ大阪・森島寛晃会長は「２０１９年に大阪市でスタートした『読書手帳』は、本年で８年目を迎えました。その輪は堺市にも広がり、今では多くの子どもたちの手元に届いています。一冊一冊の記録の中に、それぞれの“好きな一冊”や“忘れられない物語”が増えていくことを、私たちもうれしく感じています。サッカーに出会って世界が広がるように、本との出会いもまた、子どもたちの未来を広げる大きなきっかけになると信じています」とコメントした。