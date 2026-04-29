【その他の画像・動画等を元記事で観る】VTuberグループ「ホロライブ」所属、YouTube登録者130万人を誇るバーチャルアイドル・ときのそらが、2026年11月7日（土）にぴあアリーナMM（神奈川・横浜）にて開催するワンマンライブ「ときのそら 9th Anniversary Party『Everyday of Light』」の公演詳細およびチケット情報を公開した。本公演は、2026年1月10日（土）に東京国際フォーラム ホールAにて開催された「ときのそら New Year’