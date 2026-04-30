本日4月30日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」。今回はゴチメンバー全員が東京を離れ、史上初の名古屋出張でゴチを開催！VIPチャレンジャーはゴチ初登場の紅しょうが（稲田美紀、熊元プロレス）。名古屋とのゆかりを聞かれた熊元は、「手羽先の唐揚げが一番好き！」の一言で一同爆笑。ゴチバトルの舞台は名古屋駅前の高層ビル「ミッドランドスクエア」42階にあるミシュラン一つ星のイタリアン