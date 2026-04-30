牡羊座過ぎた日々よりもこれからを見据えてこれまで見えていなかった事実や、身近な人の本心が見えてくる時期。「そんなふうに思っていたのか」などと複雑な気持ちになるかもしれませんが、終わったことにこだわっていても得るものはなさそう。あえてドライな発想で、やるべきことをやっていきましょう。5月3日以降は金運に動きがありそう。資産形成からショッピングにおける取捨選択まで、ベストな判断ができそうです。最新情報を