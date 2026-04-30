真木あかりの12星座占い【4月30日〜5月13日】牡羊座は過ぎた日々よりもこれからを見据えて

牡羊座

過ぎた日々よりもこれからを見据えて

これまで見えていなかった事実や、身近な人の本心が見えてくる時期。「そんなふうに思っていたのか」などと複雑な気持ちになるかもしれませんが、終わったことにこだわっていても得るものはなさそう。あえてドライな発想で、やるべきことをやっていきましょう。5月3日以降は金運に動きがありそう。資産形成からショッピングにおける取捨選択まで、ベストな判断ができそうです。最新情報をキャッチして、自分に合ったマネープランを立ててみて。

牡牛座

一緒にいる人から気づけることを大切に

身近な人が、あなたの本心を教えてくれる。そんな、不思議な体験をするかもしれません。「実はこう思っているんでしょ？」などと、直接的に指摘されることばかりではないでしょう。他人にいら立ちを感じたときに頑張りすぎている自分に気づいたり、人の親切に対して「本当は、こんなふうに尊重されたかった」と思ったりと、スルーしていた本心が見えてくるのです。「ない」と思っていたものも、丁寧に振り返れば「ある」と気づけるのかもしれません。

双子座

頑張れるうちに調整をはかろう

努力を積み重ねてきたことが完成したり、ある程度の成果が見えてくるときです。仮に道半ばであっても、暗中模索の時期はすでに過ぎ、今後の見通しが立つようになっているでしょう。ただし、ここまで無理をしてきた自覚がある人は、そろそろ頑張り方を見直すタイミングでもあります。神経がすり減る前に、ヘルプの声を上げるなど調整をはかりましょう。どう改善したらいいのかわからない場合でも、あなたの気持ちをくんでくれる人が必ずいます。

蟹座

「らしい」ものだけを残していくのがいちばん

過去を振り返って「自分らしくなかった」と思える物事は、この時期に手放したり、清算することになりそうです。相手がいる出来事ならば誠意をもって説明し、撤回することが何より大事。向き合うことなくフェードアウトを狙っていては、自分がやりたいこともわからなくなってしまいますから。そんななか、5月3日以降は人間関係が活性化。特に友人・知人、同僚といった“ヨコのつながり”の人たちとは、建設的な話ができるでしょう。

獅子座

次のステップに向けてどんどん前進しよう

気がかりだったことが解決し、気持ちに整理をつけられる見通し。何度も繰り返し起こっている出来事も、「どうせダメ」などと思わず根本からの対策をはかってみるといいでしょう。家族間で問題事が起きている人も、5月頭に解決の目星がつくはず。なお、5月は仕事運も急上昇の見通し。願ってもないオファーが舞い込んできたり、内容が具体化したりとワクワクする日々になるはず。やりたいことがある人は人に話すことでチャンスメークとなるはず。

乙女座

どんなに迷っても最善の答えが見つかる

ずっと考え続けていたことに答えが見つかったり、身近な人との会話に結論が見えてくるようです。まだまだ決められない、わからないと感じている人も、心の中ではすでに「これしかない」と思える選択肢が見えているのではないでしょうか。必要な情報はそろいました。検討も十分に重ねたはず。次のために、自分なりのピリオドを打ちましょう。なお、発言は慎重かつ明確に。含みを持たせるような言い方をすると、思わぬ臆測を生んでしまいそうです。

天秤座

信頼をベースに関係が深まっていく

人間関係が動くとき。交渉や対話はより深い、本質的なやり取りができるフェーズに入りますし、契約事も順調に次の段階へと進むでしょう。気になることは「その場で解決」が基本。モヤモヤしたまま抱え続けるより、「これどうなってます？」と確認してこそ、相手からの信頼も獲得できるものと思っておいて。なお、この時期のキーワードは「取捨選択」。あれもこれもと欲張りに求めるより、大切なものだけを選び取ってこそ、運も人も動くと思っておいて。

蠍座

自分の在り方をアップデートできる

5月に入ってすぐ、蠍座で満月が起こります。自分の在り方や生き方についての「正解」がはっきり見えてくる人は多いでしょう。もちろん、どんな選択も、人生において間違いなどということはありません。うまくいったことも、ダメだったことも、私たちにとって大切な経験です。それが大前提ではあるのですが、ここで不要になったものを手放し、新たな気持ちで前に進み始めることができるでしょう。疲れが出やすいときなので、休息は十分にとって。

射手座

心が元気を取り戻せば体もきっと元気になる

長く抱え続けてきたモヤモヤが解消に至ったり、誰かに対する「許せない」という思いを手放したりと、感情のデトックスが進みます。この数年間、心身の健康を保つために四苦八苦してきた人も多いかと思いますが、心がだいぶスッキリすることで体にも元気がみなぎってきます。自分がどうすれば持ち前のパフォーマンスを発揮できるかも会得できていることでしょう。5月中旬までは多忙期となる見通しですが、自分のペースで乗り切っていけそうです。

山羊座

心許せる人たちはいつだってあなたの味方

身近な人との親密な時間が何よりのエナジーチャージとなりそう。家族と夢を語り合う時間を持ったり、友人や仲間と集まったりと、心通じ合う人と過ごす時間を大切にしましょう。おそらく、この時期は「自分のために力を尽くす」だけでは、満足も納得も“ほどほど”のレベルにとどまるのだろうと思います。「自分と、自分が大切に思う人のために力を尽くす」ことでこそ、本当の意味での充足を得られます。感謝や愛情も、ふだん以上に伝えるようにして。

水瓶座

頑張った日々はあなたを裏切らない

「頑張ったかいがあった」という実感を得られる星回り。特に何かを頑張ったわけではないと思っている人も、この時期は得られた手応えや結果が、努力の日々がたしかにあったことを教えてくれるでしょう。特に仕事においては、それを把握してこそ次の目標が見えてきます。過度な謙虚さはOFFにして、自分が積み上げてきたものを振り返ってみましょう。なお、家族や地元に関することで「原点に返る」ような出来事が待ち受けている暗示も出ています。

魚座

世界の広さを知れば今以上に優しくなれる

人間的に大きな成長を遂げる星回り。自分とは異なる考え方の人を受け入れたり、深い相互理解をはかるなかで、さまざまな「正解」があることが見えてきます。世界史や地政学、語学などを学び直してみるのはいい選択に。コミュニケーションにおいて大きなヒントを得られたり、対話に役立ったりするでしょう。なお、5月3日以降はとびきりアクティブな時期がスタート。散歩をしたり、近場にお出かけをしたりすることで運気に追い風が吹くでしょう。