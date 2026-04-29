◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(29日、東京ドーム)巨人の平山功太選手が“神回避”で得点をもたらしました。2回、広島の森下暢仁投手を攻め2点を先制。なおも1死2、3塁の場面で9番の竹丸和幸投手のセーフティースクイズ。3塁ランナーの平山選手がホームに突っ込みますが、判定はアウトとなり、阿部慎之助監督がすかさずリプレー検証を要求します。タイミングは完全にアウトでしたが、スライディングの際に捕手のタッチを避けるよ