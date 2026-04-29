第65代横綱の貴乃花光司さんが29日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ練習に勤しむ近影を公開しました。【写真を見る】【 貴乃花光司 】ゴルフ練習にもアスリート魂「鍛練なくして人生じゃない」ファンから「親方のゴルフレッスン」望む声も貴乃花さんは、上下共に黒いウェアに黒キャップ、サングラスというクールな出で立ちで打席に立つ写真を投稿。続けて、クラブを振る後ろ姿を掲載しました。貴乃花さんは、去年４月に