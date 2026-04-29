◇プロ野球パ・リーグロッテ5−3楽天(29日、ZOZOマリンスタジアム)ロッテが珍しい記録続出となりました。投手陣では、1点リードの5回1死1、2塁で2番手としてマウンドに上がった八木彬投手が、伊藤裕季也選手を併殺に抑え、ピンチをしのぎます。そのままチームが逃げ切り、1球で勝利投手。「ラッキーというかうれしかった。日頃の行いがいいのかな。(運がよくなるために)落ちてるゴミを拾っています」と笑顔で振り返りました。4勝