◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンクの笹川吉康外野手（23）が7回に代打起用に応える勝ち越し適時二塁打を放った。1死一塁の場面でオリックス・山田のカットボールを右翼線に運んだ。スタートを切っていた一塁走者・野村が一気にホームまで還ってきた。「とにかく自分のスイングをして大きい当たりを狙っていました。打球は上がりませんでしたが、いいところに飛んで長打と