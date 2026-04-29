マンチェスター・シティがイングランド代表ジョン・ストーンズの今季限りでの退団を発表した。ストーンズはバーンズリー出身のCBで、エヴァートンを経由して2016年にシティに移籍。16-17シーズンはペップ・グアルディオラ体制の初年度、イルカイ・ギュンドアンらとともにシティに加入した。CBながらMFとしてもプレイできる技術の高さを持っており、スタート位置はCBだが、試合の流れの中でMFであるロドリと並んでビルドアップをサ