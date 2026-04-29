スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるH.モーザーは、このたびReebokとコラボレーションを行い、スタイリッシュなウォッチ「ストリームライナー・ポンプ」を発表した。今回のモデルは、1980年代に一世を風靡したReebokの「ポンプシューズ」から着想を得て製作されたウォッチであり、名前にある”押す”という行為を、H.モーザーは機械式時計の巻き上げ機構として再解釈している。【画像】H.モーザーがReebokとコラボレーシ