女子高生の「最旬トレンド」を生み出し、ビジネスのヒントを提供するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」はこのほど、公式インスタグラムのストーリーズ機能を活用し、全国の女子高生を対象に「部活動を選ぶ・選んだ基準」に関するアンケート調査を実施（回答数１１１人）。その結果を公表した。部活動選びの基準ベスト５は１位「習っていたもの・経験」（１８件）、２位「友達と一緒に」（１４件）、３位「雰囲気」「楽し