イオンは5月1日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」95店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』をプリントしたTシャツ6種類を発売する。＞＞＞イオン限定『薬屋のひとりごと』Tシャツをチェック！（写真7点）シリーズ累計4500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメ