【イオン限定】『薬屋のひとりごと』コラボTシャツが5月1日発売！
イオンは5月1日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」95店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』をプリントしたTシャツ6種類を発売する。
＞＞＞イオン限定『薬屋のひとりごと』Tシャツをチェック！（写真7点）
シリーズ累計4500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となった。
2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定だ。
今回のコラボTシャツには作品のティザービジュアルや、印象深いシーンがプリントされ、ファン必見のアイテムとなっている。バックプリントタイプには、ワンポイントとして胸元にキャラクターにまつわるモチーフの刺繡を施している。
ダブルフォーカスでは、数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。今後も、トレンドファッションアイテムの展開や、 ”今日の気分を表現する” スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けするという。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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シリーズ累計4500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となった。
2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定だ。
ダブルフォーカスでは、数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。今後も、トレンドファッションアイテムの展開や、 ”今日の気分を表現する” スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けするという。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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