〈発売中の『婦人公論』5月号から記事を先出し！〉数多くのドラマに映画に引っ張りだこ。昨年は朝ドラで主人公の夫の親友役を演じ、さらに幅広い世代の人気を集めている俳優、高橋文哉さん。その素顔は――（構成：大西展子撮影：小林ばく）【写真】「悩むことは基本ありません」と強い瞳で語る高橋さん* * * * * * *「すごいな、この仕事！ 」中学時代はバレーボールに夢中でしたし、高校時代は料理人を目指して高等専修学校の