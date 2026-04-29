テレビを見ながらくつろぐ7歳の男の子と、1つ年上の“姉”フレンチブルドッグのアビーちゃん。ふたりの姿をお父さんがこっそり隠し撮りしていると……？男の子のさりげない優しさを捉えた、微笑ましい家族のワンシーンがInstagramで話題です。【動画】愛犬と息子を隠し撮りしていたら…？カーペットの上でゴロンと横になって眠るアビーちゃんと、リモコンを手に寝転がりながらテレビを見ていた息子くんの姿から、動画は始まりま