昨年のプロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華。アイアンスイングで大切にしていることとはどんなことか。僕らも参考にしたいポイントを聞いた。【連続写真】インパクト後に50?ほどフォローを出してボールを押し込む伊藤のアイアンスイング◇◇◇アイアンのスイングで大切にしているのが、インパクトで強くボールを押し込むこと。低く長くフォローを抑え込むことで、ボールに力が伝わり飛距離につながります。この動きに