【GW は一気読み！「長編マンガ」ランキング】 4月29日発表 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「GW は一気読み！『長編マンガ』ランキング」を発表した。また、ゴールデンウィーク期間中は「コミックシーモア 爆トク SALE」を同時開催する。 コミックシーモアでは、「連休中に読みたい