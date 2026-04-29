28日配信された、演説するマリのゴイタ暫定大統領の映像（ORTM提供、ロイター＝共同）【ナイロビ共同】イスラム過激派などによる一斉攻撃が起きた西アフリカ・マリの軍事政権トップ、ゴイタ暫定大統領は28日、関与した武装集団を「完全に無力化する」として反撃を宣言した。欧米メディアによると、過激派は首都バマコを包囲すると警告しており、戦闘激化が懸念される。ゴイタ氏は国営放送が28日にオンライン配信した演説で「外