４人目のキッカーを務めた山本隼大のペナルティキックがゴールネットを揺らし、水戸ホーリーホックのPK戦勝利が決まると、ケーズデンキスタジアムはこの日、一番の歓声に包まれた。J１の舞台で初対戦を迎えた鹿島アントラーズとの“茨城ダービー”は、後輩クラブに軍配が上がった。Ｊリーグ創設から数々のタイトルを手にしてきた“常勝軍団”を、後発クラブの水戸がJ１の舞台で撃破する。2026年４月４日は、“夢物語”が現実に