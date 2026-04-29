「市民クラブの限界を目ざす」水戸が新たな中期経営計画を発表『Go J１からGo Asiaへ』小島社長は夢を語ることをためらわない
４人目のキッカーを務めた山本隼大のペナルティキックがゴールネットを揺らし、水戸ホーリーホックのPK戦勝利が決まると、ケーズデンキスタジアムはこの日、一番の歓声に包まれた。
J１の舞台で初対戦を迎えた鹿島アントラーズとの“茨城ダービー”は、後輩クラブに軍配が上がった。Ｊリーグ創設から数々のタイトルを手にしてきた“常勝軍団”を、後発クラブの水戸がJ１の舞台で撃破する。2026年４月４日は、“夢物語”が現実になった日として、水戸サポーターの心に深く刻まれた。
クラブにとってのメモリアルな勝利も、水戸が初のJ１昇格を果たしたからこそ成し遂げられた成果だ。2020年７月、水戸の経営トップに就任した小島耕代表取締役社長が就任会見で「J１を目ざす」と口にすると、会見の場は「そんなの無理だよ...」といったニュアンスの空気に包まれたという。
それから６年の時が経ち、J１初年度のシーズンを戦っている水戸は４月27日、新たな中期経営計画を発表した。経営面・トップチーム・アカデミーの３本柱がそれぞれ目ざす次なるフェーズ。経営面に関しては、５年後の2031年までにクラブの事業規模を45億円超まで拡大し、トップチームの目標はACL出場が掲げられた。
さらにアカデミー部門の中期ビジョンは、所属カテゴリーを関東プリンスリーグからその先を含めた上位リーグ進出に定められている。
『Go J１からGo Asiaへ』と銘打たれた中期経営計画のスローガン。責任企業を持たない地方市民クラブの雄にとって、壮大なビジョンに映るが、中期目標の計画を主導した小島社長はこう語った。
「個人的には壮大なビジョンだとは思っていません。『やれる』と思っています。人を活用し、戦える人材を導入すれば、クラブとしての成長率が上がっていく過程で絶対に実現できるというストーリーを描いて実現に向かっていきたいです。
もちろん、大きいことを言ったからには自分にもプレッシャーは掛かっています。昨年の途中からは昇格争いをしていた分も、J１に行かなければいけないプレッシャーと戦ってきましたが、一度そのプレッシャーから解放された後は、周囲の皆さんが『ホーリーホックは凄い』と言ってくださることに、どこか違和感を覚えてきました。
今の状況でお腹いっぱいになってはいけないと強く思いましたし、選手たちがJ１を戦うなかで、このクラブをアジアで戦わせたいという気持ちになったことが一番の理由です」
小島社長も就任７年目。毎年のように右肩上がりでクラブの事業規模を拡大してきた個人的な自負はあるものの、その一方で今後のクラブの成長欲に対する“違和感の正体”が姿を現わしてきた。
トップチーム人件費はJ１の中でも、下から数えた方が早い部類。それだけにJ１残留が現実的な目標であることは大前提としても、他クラブの成長速度を見れば、決して悠長に構えてはいられない。
「26/27シーズンも、27/28シーズンも、現実的にはJ１残留が目標です。ただJ１残留ばかりを口にすると、クラブ経営が“ジリ貧”になります。このクラブが夢と感動と一体感の共有を理念に掲げているなかで、ある程度、届くだろうという現実を見据えながら夢を語らないと、その次を目ざす刺激がないと、“守りの経営”になってしまいます。
今回の中期経営計画を社長室のスタッフと膝を突き合わせた議論を重ねてきたなかで、何がクラブスタッフのモチベーション向上につながり、何がトップチームの現場にも刺さって、自分自身にとっての原動力になるかと考えた時に、『アジアを目ざそう』という結論に達しました」
ただ夢を語っても、数字はシビアな現実を突きつけてくる。2025年決算では過去最高を更新する16億円超（16億4,171万円）の売上を記録したとはいえ、中期目標の数値までは30億円程度の開きがある。
J１の舞台で初対戦を迎えた鹿島アントラーズとの“茨城ダービー”は、後輩クラブに軍配が上がった。Ｊリーグ創設から数々のタイトルを手にしてきた“常勝軍団”を、後発クラブの水戸がJ１の舞台で撃破する。2026年４月４日は、“夢物語”が現実になった日として、水戸サポーターの心に深く刻まれた。
それから６年の時が経ち、J１初年度のシーズンを戦っている水戸は４月27日、新たな中期経営計画を発表した。経営面・トップチーム・アカデミーの３本柱がそれぞれ目ざす次なるフェーズ。経営面に関しては、５年後の2031年までにクラブの事業規模を45億円超まで拡大し、トップチームの目標はACL出場が掲げられた。
さらにアカデミー部門の中期ビジョンは、所属カテゴリーを関東プリンスリーグからその先を含めた上位リーグ進出に定められている。
『Go J１からGo Asiaへ』と銘打たれた中期経営計画のスローガン。責任企業を持たない地方市民クラブの雄にとって、壮大なビジョンに映るが、中期目標の計画を主導した小島社長はこう語った。
「個人的には壮大なビジョンだとは思っていません。『やれる』と思っています。人を活用し、戦える人材を導入すれば、クラブとしての成長率が上がっていく過程で絶対に実現できるというストーリーを描いて実現に向かっていきたいです。
もちろん、大きいことを言ったからには自分にもプレッシャーは掛かっています。昨年の途中からは昇格争いをしていた分も、J１に行かなければいけないプレッシャーと戦ってきましたが、一度そのプレッシャーから解放された後は、周囲の皆さんが『ホーリーホックは凄い』と言ってくださることに、どこか違和感を覚えてきました。
今の状況でお腹いっぱいになってはいけないと強く思いましたし、選手たちがJ１を戦うなかで、このクラブをアジアで戦わせたいという気持ちになったことが一番の理由です」
小島社長も就任７年目。毎年のように右肩上がりでクラブの事業規模を拡大してきた個人的な自負はあるものの、その一方で今後のクラブの成長欲に対する“違和感の正体”が姿を現わしてきた。
トップチーム人件費はJ１の中でも、下から数えた方が早い部類。それだけにJ１残留が現実的な目標であることは大前提としても、他クラブの成長速度を見れば、決して悠長に構えてはいられない。
「26/27シーズンも、27/28シーズンも、現実的にはJ１残留が目標です。ただJ１残留ばかりを口にすると、クラブ経営が“ジリ貧”になります。このクラブが夢と感動と一体感の共有を理念に掲げているなかで、ある程度、届くだろうという現実を見据えながら夢を語らないと、その次を目ざす刺激がないと、“守りの経営”になってしまいます。
今回の中期経営計画を社長室のスタッフと膝を突き合わせた議論を重ねてきたなかで、何がクラブスタッフのモチベーション向上につながり、何がトップチームの現場にも刺さって、自分自身にとっての原動力になるかと考えた時に、『アジアを目ざそう』という結論に達しました」
ただ夢を語っても、数字はシビアな現実を突きつけてくる。2025年決算では過去最高を更新する16億円超（16億4,171万円）の売上を記録したとはいえ、中期目標の数値までは30億円程度の開きがある。