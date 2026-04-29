「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）阪神がヤクルトに大敗し、首位陥落。先発の才木浩人投手（２７）自己ワーストタイの２回６安打６失点（自責点５）でＫＯされた。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−序盤の守備でリズムに乗れず、それが最後まで響いた展開に。「でも才木がね、ビシッと行かなきゃいけないね」−ああいう場面でこそ、踏ん張ってほしい。「前回も、同じように打たれているケース