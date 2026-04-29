BOTANIST×ドラえもん限定♡未来の森を想うサステナブルヘアケア

人気ボタニカルブランドBOTANISTから、ドラえもんデザインの限定アイテムが登場♡未来を見据えたサステナブルな想いと、思わず癒される可愛らしさが融合した特別なシリーズです。環境配慮への取り組みと、春夏に嬉しいヘア＆ボディケア機能を兼ね備え、毎日のケアタイムをより心地よくアップデートしてくれます。

癒しと機能性を叶えるヘアケア

「ボタニカルヘアケアセットＤデザイン」（各3,080円）は、モイスト・スムース・ダメージケアの3タイプ展開。シャンプー460mLとトリートメント460gのセットで、髪質や悩みに合わせて選べます。

単品の「ボタニカルシャンプー・トリートメントＤデザイン」（各1,540円／各460mL・460g）はEC限定販売。

さらに「ボタニカルヘアオイルモイストＤデザイン」（1,870円／80mL）、「ボタニカルヘアミルクモイストＤデザイン」（1,870円／80mL）もラインナップ。

バオバブ種子エキス3やクロトウヒ樹皮エキス5などを配合し、紫外線ダメージ*2を受けやすい季節の髪をやさしくケア。なめらかでまとまりのある仕上がりへ導きます。

「ボタニカルボディーソープモイストＤデザイン」（1,100円／490mL）、「ボタニカルボディーソープフォームモイストＤデザイン」（1,100円／500mL）は、潤いを与えながらやさしく洗い上げるアイテム。

アカモクエキス4やマンダリンオレンジ果皮エキス6を配合し、乾燥によるくすみをケアしながら透明感*7のある肌へ導きます。

香りは「フューチャーグリーン＆バーチリーフ」。みずみずしい植物の生命力と白樺の澄んだ香りが、心までリフレッシュさせてくれます。

cocone×ミッキーマウス限定登場♡人気シャンプーが特別デザインで発売

サステナブルな未来への想い

今回のシリーズでは、アップサイクル原料*2を5種採用。さらに、再生PETやバイオマスPET容器を使用するなど、環境への配慮が徹底されています。

また対象商品の売上の一部は「BOTANISTの森」*3への寄付に充てられ、これまでに約1.3万本の植林を実施。ドラえもんのデザインには、未来の地球を守る大切さが込められています。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

*1なくなり次第終了

*2捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

*3一般財団法人BOTANIST財団が森林保全団体「moretrees」と協働で2021年より継続している植林プロジェクトです

*4,6すべて保湿成分

*5毛髪保護成分

*7うるおいによりキメが整うこと

可愛く未来にやさしい選択を♡

BOTANISTとドラえもんのコラボは、見た目の可愛さだけでなく、環境への優しさも詰まった特別なシリーズ。毎日のケアを楽しみながら、未来の地球にも貢献できるのが魅力です。

数量限定*1のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。心と地球にやさしいケアを、この機会に取り入れてみてください♡