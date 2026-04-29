ラ・メゾン・デュ・ショコラのアフタヌーンティー登場♡カカオ香る贅沢な春時間

パリ発のラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」から、春にぴったりの新作アフタヌーンティーが登場。爽やかなグリーンをテーマにした「アフタヌーンティーヴェール」は、カカオの魅力を繊細に引き出したスイーツとセイボリーが楽しめる特別なひとときです。さらに、ランチメニューや限定エクレールも展開され、季節のご褒美時間にぴったりなラインアップに♡上質な美食体験を堪能してみてはいかがでしょうか。

春限定アフタヌーンティー

「アフタヌーンティーヴェール」は、2名様分で8,250円（税込）。90分間の紅茶またはコーヒーがおかわり自由という贅沢な内容です。

最上段には、オレンジの爽やかなムースやカカオのコクを感じるヴェリーヌ、ラズベリークリスピーを添えたフィナンシェショコラ、さらに期間限定のミニサイズ「エクレールプラリネピスタッシュ」をセット。

2段目には、ショコラノワールを挟んだBLTサンドや、カカオのサワークリームを使ったツナサンドなど、甘さと塩味が絶妙に調和したセイボリーが並びます。

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新作ランチメニューも充実

価格：2,090円（税込）

価格：2,420円（税込）※ニュウマン高輪店限定

仔牛肉のロースト、ピスタチオ、シトロンコンフィ、削りカカオの香り

価格：2,860円（税込）

ホタテのヴォル・オ・ヴァン、ポロネギのフォンデュ、カカオのアクセント

価格：3,080円（税込）※ニュウマン高輪店限定

ショコラの可能性を広げたランチメニューも見逃せません。

クラシックなフレンチをベースに、カカオのほろ苦さやコクを加えた奥行きある味わいが特徴。

※提供メニューは各サロンにより異なり、ニュウマン高輪店では4種すべてを、西武池袋サロンでは2種をご提供いたします。

限定エクレールも要チェック

期間限定の「エクレールプラリネピスタッシュ」は、テイクアウト1,134円（税込）／イートイン1,155円（税込）。

ピスタチオプラリネの濃厚なクリームと、軽やかな口あたりが魅力の一品です。細かく刻んだピスタチオの食感がアクセントとなり、ひと口ごとに香ばしさが広がります。

販売期間は2026年4月29日（水）～5月26日（火）予定で、各店舗にて取り扱いがあります。

カカオで彩る上質なひととき

ショコラの奥深い魅力を存分に味わえる「アフタヌーンティーヴェール」は、特別な日にぴったりの贅沢体験。

スイーツだけでなくセイボリーやランチにもカカオを取り入れた独創的なメニューは、ここでしか出会えない味わいです♡

限定エクレールとともに、季節の移ろいを感じるひとときを楽しんでみてください。