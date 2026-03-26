JOHNBULL夏コレクション♡アップサイクルで魅せる新スタイル

デニムブランドとして知られるJOHNBULLから、アップサイクルプロジェクト「rebear by Johnbull」の2026年夏コレクションが登場。自社製品や古着、残生地を活かして新たな価値を生み出す取り組みは、サステナブルな視点とファッション性を両立。着る人の個性を引き立てる、唯一無二のアイテムが揃います♡

rebearが生み出す新たな魅力

rebearbyJohnbullとは、「rebear＝生まれ変わらせる、再び生み出す」という意味を持つアップサイクルプロジェクト。

自分たちが生み出した製品や古着、使用残生地を再構築し、新たなアイテムとしてよみがえらせています。

環境への配慮はもちろん、リメイクならではの表情豊かなデザインが魅力。ひとつとして同じものがない特別感も、ファッション好きの心をくすぐります。

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夏コレクションの注目アイテム

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・TOPlot.RE261C02：9,900円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・SHIRTlot.RE242L13：27,500円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・SHIRTlot.RE261L03：26,400円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・SHIRTlot.RE261L04：29,700円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

・PANTSlot.RE261P03：35,200円（税込）

・SHIRTlot.RE261L03：26,400円（税込）

・TOPlot.RE262C02：10,450円（税込）

今回の2026年夏コレクションでは、軽やかで着回しやすいトップスと存在感のあるパンツを中心にラインアップ。

シンプルながらも素材の個性を活かしたデザインで、カジュアルにもモードにも着こなせるのがポイント。トップス×パンツの組み合わせで、ラフさと洗練を兼ね備えた夏スタイルが完成します。

一点もの感覚で楽しむコーデ

アップサイクルならではの風合いは、コーディネートに奥行きをプラス。ベーシックなシルエットながら、素材の切り替えや表情の違いがアクセントとなり、シンプルな着こなしでも印象的に仕上がります。

日常使いはもちろん、周りと差がつくおしゃれを楽しみたい方にもぴったり。環境に配慮しながらファッションを楽しむ、新しい選択肢として注目されています。

サステナブルなおしゃれを楽しんで♡

rebear by Johnbullの夏コレクションは、環境へのやさしさとファッションの楽しさを両立した魅力的なライン。毎日のコーデに取り入れるだけで、気分もスタイルもアップデートしてくれます。

自分らしい一着を見つけて、サステナブルなおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪