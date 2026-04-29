HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、スタジオのLE SSERAFIM・KAZUHAとSAKURAが、壮絶な練習環境を告白した。

【映像】SAKURAとKAZUHAの美しい腹筋あらわ！過酷なトレーニング（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

番組内でSAKURAが「LE SSERAFIMは、デビュー前6時間の練習があったら、その前に1時間は絶対運動するみたいな時間があった」と筋トレの大事さを告白。さらに最も過酷なトレーニングについて聞かれたKAZUHAは、立ったりジャンプしたりを連続で繰り返す「バーピー」だといいそれを「100回やっていた」と明かした。SAKURAは初日に「20回くらいしかできなかった」と言うが、続けることで「1週間で100回できるようになった」と明かし、ヒコロヒーは「100回！？」と目を丸くしていた。