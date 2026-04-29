フェラガモ母の日コレクション♡親子の絆を彩る新作バッグ＆小物

フェラガモから2026年の母の日コレクションが登場。「TheThingsIHaveLearnedfromyou（あなたから学んだこと）」をテーマに、親子の絆と日常の中で受け継がれるエレガンスを表現しています。新作バッグ「HugSoftXS」を中心に、スカーフやシューズなど多彩なラインナップが揃い、2026年母の日シーズンに向けて特別なギフトとして注目を集めています♡

親子の絆を映すコレクション

今回のコレクションは、母から娘へと自然に受け継がれる美しさにフォーカス。

バッグを持つ仕草やスカーフを纏う動きなど、日常の中の何気ない瞬間に宿るエレガンスを表現しています。

フェラガモの歴史あるアイデンティティと現代的な感性が融合し、時代を超えて愛されるデザインとして再解釈。

身に着けるだけで、洗練された女性らしさを引き立ててくれるラインナップです。

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新作バッグ＆アクセサリー

コレクションの中心となるのは、新作「HugSoftXS（ハグソフトXS）」。コンパクトながら存在感のあるデザインで、軽やかな使い心地と高い実用性を兼ね備えています。

カラーは、コニャック×ダークブラウン/ダスティピンク×トープ/トープ×ダスティピンク/クラシックブラック（バーガンディ内装）。

さらに、シルクスカーフやバンドゥはフラワーモチーフやアイコニックなシューズデザインを繊細に表現。

編み模様が美しいスモールレザーバッグは、パリア・ディ・ヴィエンナの繊細な編み込みをレザーで表現し、ガンチーニクロージャーが上品なアクセントに。コンパクトながらも存在感のある仕上がりです。

ヴァラリボンのスリングバックパンプスは、ブランドを象徴するリボンディテールとすっきりとしたシルエットが魅力。デイリーからフォーマルまで幅広く活躍します。

※価格・サイズの詳細は公式情報をご確認ください。

想いを込めた母の日ギフトに♡

フェラガモの母の日コレクションは、単なるファッションアイテムではなく、想いを伝える特別な存在。日常の中にある美しさや優しさを感じさせてくれるデザインは、大切な人へのギフトにもぴったりです♡今年の母の日は、時を超えて愛されるエレガンスを贈ってみてはいかがでしょうか♪