俳優の小沼将大(おぬま・しょうた＝36)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。所属事務所から退所し、引退することを発表した。 【写真】2.5次元俳優として活躍していた小沼将大 「突然のご報告になり、申し訳ございません。 ご一読いただけたら幸いです」と題して、文書を公開。「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と記した。 引退の