俳優の小沼将大(おぬま・しょうた＝36)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。所属事務所から退所し、引退することを発表した。



【写真】2.5次元俳優として活躍していた小沼将大

「突然のご報告になり、申し訳ございません。 ご一読いただけたら幸いです」と題して、文書を公開。「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と記した。



引退の理由について「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました」と説明。「決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と補足した。



今後については「これからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです」と記し、「長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました」と結んだ。



小沼は1989年8月9日生まれ。茨城県出身。ミュージカル「テニスの王子様」2ndシーズン跡部景吾役や、 舞台「黒子のバスケ」 青峰大輝役など、舞台を中心に活躍していた。



（よろず～ニュース編集部）