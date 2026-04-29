俳優の水上恒司（26）が28日、都内で主演映画「TOKYOBURST―犯罪都市―」（監督内田英治、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席した。東方神起のユンホ（40）演じる韓国の刑事とバディを組む新人刑事役。最近“バースト”したことには「本作を初めて見た時と言いたいけど」と切り出し、大ファンというお笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）とのラジオ共演を挙げて笑いを誘った。