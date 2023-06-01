漫画『北北西に曇と往け』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせてアニメ化記念イラストと原作者・入江亜季のコメントが到着しました。【画像】公開された『北北西に曇と往け』イラスト『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。17歳の主人公・御山慧には３つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。３つ、その職業は、探偵。