北陸新幹線の敦賀駅からの延伸について、政府が8つのルート案の再試算結果を5月中に公表することがわかった。北陸新幹線の延伸ルートについて、日本維新の会は28日、意見交換会を開き、国交省の担当者らも出席した。維新の藤田共同代表は、「私達のお願いは、日本全国、津々浦々の国土構造として、豊かさが享受できるためのベストアンサーを、しっかりと合意形成をもって導き出すということだ」と強調した。延伸を巡っては、自民と