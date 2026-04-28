ドル買い継続、ドル円一時１５９．７２レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル買いが継続している。ＮＹ原油先物が一気に100ドル台に乗せる動きが、ドル買い圧力となっている。ドル円は本日の高値を159.72レベルに更新。ポンドドルは安値を1.3480レベルに更新。ユーロドルは1.17台割れ水準で揉み合っている。 USD/JPY159.69EUR/USD1.1694GBP/USD1.3482