【シャトレーゼ】ではケーキのみならず「焼きたて菓子」も複数展開されています。その中でもパリパリやサクサクな食感が楽しめるお菓子は、一度食べたらハマってしまうかも。今回は、パイ & クロワッサンをご紹介。食欲をそそられそうなラインナップです。 香ばしさを堪能できそうな「アーフィー ～大きなアーモンドパイ～」 平らで持ちやすい、大きめなアーモンド