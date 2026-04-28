どれも美味しそぉぉぉ♡【シャトレーゼ】パリパリサクサク！「焼きたて菓子」

【シャトレーゼ】ではケーキのみならず「焼きたて菓子」も複数展開されています。その中でもパリパリやサクサクな食感が楽しめるお菓子は、一度食べたらハマってしまうかも。今回は、パイ & クロワッサンをご紹介。食欲をそそられそうなラインナップです。

香ばしさを堪能できそうな「アーフィー ～大きなアーモンドパイ～」

平らで持ちやすい、大きめなアーモンドパイ。公式サイトによれば「パリパリ、サクサク、アーモンドの香りがやみつきになる焼きたてパイ」とのこと。生地には発酵バターが使用された本格派で、リッチな味わいが楽しめるかも。アーモンドがたっぷりのっている分、香ばしい風味をしっかりと感じられそうです。

和菓子が食べたい時にぴったり！「北海道産あんこもちパイ」

和の焼きたて菓子を味わうならこちら。あんこと餅生地が入ったプチ贅沢な一品は、公式サイトによると「パイのサクサクとした食感を楽しめる」のだとか。休憩ついでにサクッと味わえそうな、食べやすいサイズ感も魅力的です。和の素朴で優しい味わいに癒されるかも。

エダムチーズが使われた「ダッチーズ ～オランダ産チーズのパイ～」

甘いお菓子が苦手な人にぴったりな、スティック型のパイ。公式サイトによれば「まろやかなコクのエダムチーズ」に「ブラックペッパー」を合わせた、こだわりを感じられる一品です。「サクサクと軽やかな食感」とのことで、ペロリと食べ切れてしまいそうなところもポイント。少しトースターで温めれば、チーズの香りがいっそう引き立って、奥行きのある味わいが楽しめそうです。

フィリングをのせた贅沢感！「クロワッサン・オザマンド」

トッピングが豪華なクロワッサンも、小腹が空いたおやつにおすすめ。@mame48goさんいわく「外はサクッ、中はしっとり」と、食感の違いが癖になりそうです。天面にのっているのは「アーモンド風味のフィリング」だそうで、コク深い味わいが良いアクセントとして感じられるかも。

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writer：S.Hoshino